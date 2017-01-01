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Первый внедорожник Ferrari попытались выпустить еще 50 лет назад - фото

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Поэтому машину создали американские тюнеры, взяв за основу купе Ferrari 365 GT и рамный Jeep Wagoneer.
Автомобиль выглядел очень необычно, ведь Джипу, грубо говоря, прилепили переднюю часть от Ferrari
Автомобиль выглядел очень необычно, ведь Джипу, грубо говоря, прилепили переднюю часть от Ferrari
autocentre.ua

Внедорожниками от компаний, которые специализируются на дорогих спорткарах уже никого не удивишь. Вот и Ferrari скоро выпустит свой первый кроссовер Purosangue.

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Но мало кто знает, что внедорожное Ferrari появилось еще 50 лет назад. Автомобиль создали по заказу американского бизнесмена и автоколлекционера Уильяма Харра.

Причем Ferrari заказ выполнить отказались наотрез. Поэтому машину создали американские тюнеры, взяв за основу купе Ferrari 365 GT и рамный Jeep Wagoneer.

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Автомобиль выглядел очень необычно, ведь Джипу, грубо говоря, прилепили переднюю часть от Ferrari. Итальянское купе также стало донором 4,4-литрового 320-сильного V12, 5-ступенчатой МКПП и ряда деталей салона.

Машину создали американские тюнеры, взяв за основу купе Ferrari 365 GT и рамный Jeep Wagoneer
Машину создали американские тюнеры, взяв за основу купе Ferrari 365 GT и рамный Jeep Wagoneer
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что в Москве засняли интересную копию пикапа Tesla Cybertruck.

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Теги: внедорожник, Ferrari, тюнинг
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