Первый внедорожник Ferrari попытались выпустить еще 50 лет назад - фото

Поэтому машину создали американские тюнеры, взяв за основу купе Ferrari 365 GT и рамный Jeep Wagoneer.

Автомобиль выглядел очень необычно, ведь Джипу, грубо говоря, прилепили переднюю часть от Ferrari autocentre.ua

Внедорожниками от компаний, которые специализируются на дорогих спорткарах уже никого не удивишь. Вот и Ferrari скоро выпустит свой первый кроссовер Purosangue.

Читай также: Уличный художник разрисовал крутой Rolls-Royce Phantom

Но мало кто знает, что внедорожное Ferrari появилось еще 50 лет назад. Автомобиль создали по заказу американского бизнесмена и автоколлекционера Уильяма Харра.

Причем Ferrari заказ выполнить отказались наотрез. Поэтому машину создали американские тюнеры, взяв за основу купе Ferrari 365 GT и рамный Jeep Wagoneer.

Читай также: Легендарный городской автобус Ikarus 260 поставили на рельсы - видео

Автомобиль выглядел очень необычно, ведь Джипу, грубо говоря, прилепили переднюю часть от Ferrari. Итальянское купе также стало донором 4,4-литрового 320-сильного V12, 5-ступенчатой МКПП и ряда деталей салона.

Машину создали американские тюнеры, взяв за основу купе Ferrari 365 GT и рамный Jeep Wagoneer autocentre.ua

Ранее сообщалось, что в Москве засняли интересную копию пикапа Tesla Cybertruck.