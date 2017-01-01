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МВД планирует поднять штрафы за превышение скорости в 6 раз

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По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко соответствующие законопроекты скоро направят в Верховную Раду.
Минимальный штраф за превышение хотят поднять с 510 до 3400 грн
Минимальный штраф за превышение хотят поднять с 510 до 3400 грн
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МВД планирует увеличить сумму штрафов за превышение скорости и оставление места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко соответствующие законопроекты скоро направят в Верховную Раду.

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“Предлагаем увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений: за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч - 3400 грн (сейчас 510 грн); за оставление места ДТП - 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев за вождение лицом, не имеющим на это права - 10200 грн (сейчас 510 грн)“, - говорит Геращенко.

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Теги: закон, штраф, полиция, Верховная Рада
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