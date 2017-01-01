Появились фото салона самого роскошного внедорожника Dartz Promblon Black Stallion

В этот раз производитель показал на фото внедорожник Prombrom Black Stallion, созданный для одного из новых голливудских фильмов.

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Латвийская компания Dartz продолжает поражать своими лакшери внедорожниками. В этот раз производитель показал на фото внедорожник Prombrom Black Stallion, созданный для одного из новых голливудских фильмов.

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Автомобиль создали специально для съемок, которые будут проходить в Европе. У внедорожника нет допуска к дорогам общего пользования.

Интерьер авто оформлен в традиционном роскошном стиле. В отделке использованы кожа наппа, ската, аллигатора и экзотическая древесина. В частности, кожей аллигатора отделали подлокотник, под которым спрятан биометрический сейф для пистолета.

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У авто силовая установка от Mercedes-Maybach GLS 600, состоящая из 4.0-литрового твин-турбо V8 и стартер-генератора EQ Boost, работающего от 48-вольтовой сети. Совокупная мощность установки составляет 558 л.с., которую при желании можно увеличить до 1000 л.с.

Ранее сообщалось, что появились первые официальные изображения нового седана Skoda Rapid 2020.