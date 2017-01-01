Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Появились фото салона самого роскошного внедорожника Dartz Promblon Black Stallion

Комментариев: 0
В этот раз производитель показал на фото внедорожник Prombrom Black Stallion, созданный для одного из новых голливудских фильмов.
Появились фото салона самого роскошного внедорожника Dartz Promblon Black Stallion
© instagram.com
Фото 1/8
Появились фото салона самого роскошного внедорожника Dartz Promblon Black Stallion
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Латвийская компания Dartz продолжает поражать своими лакшери внедорожниками. В этот раз производитель показал на фото внедорожник Prombrom Black Stallion, созданный для одного из новых голливудских фильмов.

Читай также: МВД планирует поднять штрафы за превышение скорости в 6 раз

Автомобиль создали специально для съемок, которые будут проходить в Европе. У внедорожника нет допуска к дорогам общего пользования.

Интерьер авто оформлен в традиционном роскошном стиле. В отделке использованы кожа наппа, ската, аллигатора и экзотическая древесина. В частности, кожей аллигатора отделали подлокотник, под которым спрятан биометрический сейф для пистолета.

Читай также: Первый внедорожник Ferrari попытались выпустить еще 50 лет назад - фото

У авто силовая установка от Mercedes-Maybach GLS 600, состоящая из 4.0-литрового твин-турбо V8 и стартер-генератора EQ Boost, работающего от 48-вольтовой сети. Совокупная мощность установки составляет 558 л.с., которую при желании можно увеличить до 1000 л.с.

Ранее сообщалось, что появились первые официальные изображения нового седана Skoda Rapid 2020.

Поделись:
Теги: Dartz, Prombrom Black Stallion, лакшери авто
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь