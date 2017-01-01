Появились фото салона самого роскошного внедорожника Dartz Promblon Black Stallion
Латвийская компания Dartz продолжает поражать своими лакшери внедорожниками. В этот раз производитель показал на фото внедорожник Prombrom Black Stallion, созданный для одного из новых голливудских фильмов.
Читай также: МВД планирует поднять штрафы за превышение скорости в 6 раз
Автомобиль создали специально для съемок, которые будут проходить в Европе. У внедорожника нет допуска к дорогам общего пользования.
Интерьер авто оформлен в традиционном роскошном стиле. В отделке использованы кожа наппа, ската, аллигатора и экзотическая древесина. В частности, кожей аллигатора отделали подлокотник, под которым спрятан биометрический сейф для пистолета.
Читай также: Первый внедорожник Ferrari попытались выпустить еще 50 лет назад - фото
У авто силовая установка от Mercedes-Maybach GLS 600, состоящая из 4.0-литрового твин-турбо V8 и стартер-генератора EQ Boost, работающего от 48-вольтовой сети. Совокупная мощность установки составляет 558 л.с., которую при желании можно увеличить до 1000 л.с.
Ранее сообщалось, что появились первые официальные изображения нового седана Skoda Rapid 2020.
Полная версия правил