Новенький электрокроссовер Ford в первый раз сфотографировали на дороге

Топовый вариант разгоняется до 100 км/ за 3,5 с, а самый дальнобойный электрокар Форд способен проехать 483 км без подзарядки.

Новенький Ford Mustang Mach E уже можно заказать по цене от 43,9 тыс. долларов autocentre.ua

Появились первые фотографии дорожных тестов крутого прототипа электрокроссовера Ford Mustang Mach E. Об этом сообщает Автоцентр.

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Машина почти ничем внешне не отличается от серийной модели. Ее даже особо не маскировали - кроме пленки на двери багажника.

Новенький Ford Mustang Mach E уже можно заказать по цене от 43,9 тыс. долларов. На выбор предлагают версии с задним и полным приводом мощностью от 255 до 465 л. с. Топовый вариант разгоняется до 100 км/ за 3,5 с, а самый дальнобойный электрокар Форд способен проехать 483 км без подзарядки.

Ранее сообщалось, что новый “пассажирский“ Mercedes-Benz Sprinter впервые засняли в Украине.