В Украине впервые засняли первый электрокроссовер Mercedes

Пока электромобиль Мерседес предложен только в одной версии EQC 400 4Matic.

Читай также: Новый “пассажирский“ Mercedes-Benz Sprinter впервые засняли в Украине

В Киеве впервые засняли новенький Mercedes-Benz EQC. Это первый в Украине электрокроссовер Мерседес, хотя вскоре ожидается появление еще несколько таких машин.

Mercedes EQC - первый электрокроссовер компании. Построено авто на базе Mercedes-Benz GLC - поэтому машины так похожи в профиль

Читай также: Появились фото салона самого роскошного внедорожника Dartz Promblon Black Stallion

Пока электромобиль Мерседес предложен только в одной версии EQC 400 4Matic. Она оснащена двумя моторами общей мощностью 408 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 80 кВт∙ч.

Mercedes-Benz EQC 2019 разгоняется до 100 км/ч за 5,1 с и развивает 180 км/ч, а заявленный запас хода - 417 км. Купить электрокар Мерседес в Европе можно по цене от 71 500 евро.

Построено авто на базе Mercedes-Benz GLC topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что МВД планирует поднять штрафы за превышение скорости в 6 раз.