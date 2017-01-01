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В Украине впервые засняли первый электрокроссовер Mercedes

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Пока электромобиль Мерседес предложен только в одной версии EQC 400 4Matic.
Mercedes EQC - первый электрокроссовер компании
Mercedes EQC - первый электрокроссовер компании
topgir.com.ua

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В Киеве впервые засняли новенький Mercedes-Benz EQC. Это первый в Украине электрокроссовер Мерседес, хотя вскоре ожидается появление еще несколько таких машин.

Mercedes EQC - первый электрокроссовер компании. Построено авто на базе Mercedes-Benz GLC - поэтому машины так похожи в профиль

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Пока электромобиль Мерседес предложен только в одной версии EQC 400 4Matic. Она оснащена двумя моторами общей мощностью 408 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 80 кВт∙ч.

Mercedes-Benz EQC 2019 разгоняется до 100 км/ч за 5,1 с и развивает 180 км/ч, а заявленный запас хода - 417 км. Купить электрокар Мерседес в Европе можно по цене от 71 500 евро.

Построено авто на базе Mercedes-Benz GLC
Построено авто на базе Mercedes-Benz GLC
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что МВД планирует поднять штрафы за превышение скорости в 6 раз.

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Теги: новинка, кросовер, электрокар, Mercedes-Benz EQC
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