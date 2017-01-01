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Sony представил свой первый электрокар

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С места до 100 км/ч электрокар способен разогнаться за 4.8 секунды.
Sony представил свой первый электрокар
© Sony
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Sony представил свой первый электрокар
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Электрокары начали выпускать уже все кого не лень и, вероятно, это хорошее решение, учитывая такой интерес к ним в последнее время. Свой автомобиль на электрокаре выпустил и Sony. Автомобиль представили на выставке потребительской электроники CES 2020.

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Концепт Sony Vision-S разработан в сотрудничестве с австрийской инжиниринговой компанией Magna Steyr и при участии Nvidia, Continental, Bosch, ZF и Qualcomm.

Шоу-кар оснащен 33 датчиками, оценивающими обстановку внутри и снаружи автомобиля. Сообщают, что седан оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с. Максимальная скорость составляет 240 км/ч. С места до 100 км/ч электрокар способен разогнаться за 4.8 секунды.

Ранее сообщалось, что новенький электрокроссовер Ford в первый раз сфотографировали на дороге.

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Теги: Sony Vision-S, электрокар, новые авто
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