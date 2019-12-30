В Киеве выставили на продажу крутой Mercedes-Benz CL500 в облике "Победы"
Под капотом 5.0-литровый двигатель V8 мощностью около 300 л.с. от того же Mercedes-Benz CL500 с автоматической коробкой передач.
В Киеве выставили на продажу уникальный ГАЗ-М20 “Победа“ ручной работы, построенный на базе Mercedes-Benz CL500. Об этом сообщает Автоцентр.
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Автомобиль построили украинские механики. За основу взяли Mercedes-Benz CL500, от которого достались шасси, силовые агрегаты и салон.
Под капотом 5.0-литровый двигатель V8 мощностью около 300 л.с. от того же Mercedes-Benz CL500 с автоматической коробкой передач.
А вот от “Победы“ достался дизайн, хотя создатели заявили, что вдохновлялись не оригинальным автомобилем, а современными тенденциями автомобильной моды.
Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали фото смешного гибрида Нивы и Mercedes G-Class.
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