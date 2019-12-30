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В Киеве выставили на продажу крутой Mercedes-Benz CL500 в облике "Победы"

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Под капотом 5.0-литровый двигатель V8 мощностью около 300 л.с. от того же Mercedes-Benz CL500 с автоматической коробкой передач.
Автомобиль построили украинские механики
Автомобиль построили украинские механики
autocentre.ua

В Киеве выставили на продажу уникальный ГАЗ-М20 “Победа“ ручной работы, построенный на базе Mercedes-Benz CL500. Об этом сообщает Автоцентр.

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Автомобиль построили украинские механики. За основу взяли Mercedes-Benz CL500, от которого достались шасси, силовые агрегаты и салон.

Под капотом 5.0-литровый двигатель V8 мощностью около 300 л.с. от того же Mercedes-Benz CL500 с автоматической коробкой передач.

А вот от “Победы“ достался дизайн, хотя создатели заявили, что вдохновлялись не оригинальным автомобилем, а современными тенденциями автомобильной моды.

За основу взяли Mercedes-Benz CL500, от которого достались шасси, силовые агрегаты и салон
За основу взяли Mercedes-Benz CL500, от которого достались шасси, силовые агрегаты и салон
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали фото смешного гибрида Нивы и Mercedes G-Class.

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Теги: Победа, тюнинг, интересные авто
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