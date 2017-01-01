Самый странный автомобиль BMW вернется в производства как электрокар

С виду электрокар во многом повторяет оригинальную BMW Isetta – даже единственная дверь спереди сохранена.

Хотя, конечно, без современных деталей не обошлось autocentre.ua

Знаменитый ретроавтомобиль BMW Isetta получит вторую жизнь в качестве электрокара. Автомобиль будет выпускать немецкая компания Artega с этого года, сообщает Автоцентр.

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Новенькая Isetta будет городским электромобилем. Миниатюрный авто сможет развивать 90 км/ч, а его запас хода составит около 200 км.

С виду электрокар во многом повторяет оригинальную BMW Isetta – даже единственная дверь спереди сохранена. Хотя, конечно, без современных деталей не обошлось - например, оптика полностью светодиодная. Автомобиль двухместный, грузоподъемность - 200 кг. Стоимость - от 17 995 евро.

Автомобиль двухместный, грузоподъемность - 200 кг autocentre.ua

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