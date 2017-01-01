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Старенький Volkswagen Polo переделали в крутой трактор

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Этот Polo отслужил немало лет своим хозяевам и получил вторую жизнь в качестве сельхозтехники.
Непонятно, что у машины сделали с двигателем и трансмиссией
Непонятно, что у машины сделали с двигателем и трансмиссией
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Старенький Volkswagen Polo 3-го поколение выпускался с 1994 по 2001 год и запомнился, как очень надежная машина. И даже после приобретения нового транспортного средства старому Polo может найтись применение. Пример опубликовал Автоцентр.

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Этот Polo отслужил немало лет своим хозяевам и получил вторую жизнь в качестве сельхозтехники. Для улучшения проходимости родные задние колеса заменили на тракторные - зубастые шины высотой почти в сам автомобиль

И да, переднеприводную модель перевели на задний привод. Спереди на капоте установили тракторный глушитель. Только непонятно теперь, что у машины сделали с двигателем и трансмиссией.

И да, переднеприводную модель перевели на задний привод
И да, переднеприводную модель перевели на задний привод
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Ранее сообщалось, что в Сети продают уникальный золотой Porsche 924 с необычным тюнингом.

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Теги: автоновости, Volkswagen Polo, трактор
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