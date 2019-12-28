Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Сети продают уникальный золотой Porsche 924 с необычным тюнингом

Комментариев: 0
Внешний вид спасают хромированные колесные диски и поднимающиеся вверх двери.
Внешний вид спасают хромированные колесные диски и поднимающиеся вверх двери
Внешний вид спасают хромированные колесные диски и поднимающиеся вверх двери
avito.ru

В Москве продают уникальный родстер Porsche 924 золотого цвета. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: В Сети опубликовали фото смешного гибрида Нивы и Mercedes G-Class

Автомобиль построен на базе модели 1988 года и имеет некоторые доработки. Поскольку оригинал был только в кузове купе, в процессе тюнинга мастера срезали крышу автомобиля.

Пару круглых поднимающихся вверх передних фар заменили штатной круглой оптикой, заимствованной, по всей вероятности, у одного из автомобилей Mercedes-Benz.

Кузов автомобиля покрыли дешевой золотой пленкой. Внешний вид спасают хромированные колесные диски и поднимающиеся вверх двери.

Кузов автомобиля покрыли дешевой золотой пленкой
Кузов автомобиля покрыли дешевой золотой пленкой
avito.ru

Ранее сообщалось, что УАЗ Буханка получит новую необычную версию для вылазок на природу.

Поделись:
Теги: Porsche, тюнинг, РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь