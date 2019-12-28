В Сети продают уникальный золотой Porsche 924 с необычным тюнингом

Внешний вид спасают хромированные колесные диски и поднимающиеся вверх двери.

Внешний вид спасают хромированные колесные диски и поднимающиеся вверх двери avito.ru

В Москве продают уникальный родстер Porsche 924 золотого цвета. Об этом сообщает Автоцентр.

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Автомобиль построен на базе модели 1988 года и имеет некоторые доработки. Поскольку оригинал был только в кузове купе, в процессе тюнинга мастера срезали крышу автомобиля.

Пару круглых поднимающихся вверх передних фар заменили штатной круглой оптикой, заимствованной, по всей вероятности, у одного из автомобилей Mercedes-Benz.

Кузов автомобиля покрыли дешевой золотой пленкой. Внешний вид спасают хромированные колесные диски и поднимающиеся вверх двери.

Кузов автомобиля покрыли дешевой золотой пленкой avito.ru

Ранее сообщалось, что УАЗ Буханка получит новую необычную версию для вылазок на природу.