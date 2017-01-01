Украинские мастера превратили старенький УАЗ в Гелендваген
Шутники написали что этот Гелендваген 5-литровый и с 10 тысячным пробегом.
В Хмельницком выставили на продажу забавный Гелендавген, в котором при более близком рассмотрении можно узнать УАЗ Хантер. Об этом сообщает ТопЖыр.
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Шутники написали что этот Гелендваген 5-литровый и с 10 тысячным пробегом. Хотя тюнинг УАЗ неплохой - у него решетка в духе Гелика и новый капот. К тому же, УАЗ не так уж редко переделывают в Гелик, хотя чаще под основу берут ЛуАЗ.
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