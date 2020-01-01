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Депутаты "Слуги народа" пытаются жестко поднять штрафы для "героев парковки"

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Законопроект №2628 подразумевает повышение штрафов с 510 гривен до 3400 гривен.
70% от суммы штрафов будет идти в местные бюджеты
70% от суммы штрафов будет идти в местные бюджеты
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Фракция “Слуга народа“ планирует существенно повысить штрафы для “героев парковки“. Об этом сообщает Обозреватель.

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Законопроект №2628 подразумевает повышение штрафов с 510 гривен до 3400 гривен. Одновременно с этим за остановку на местах для водителей с инвалидностью хотят штрафовать на 34 тыс. гривен.

Документ предусматривает, что 70% от суммы штрафов будет идти в местные бюджеты, чтобы стимулировать местные власти проводить разметку запрещенных для парковки мест.

Для фиксации нарушения необходимо только фото авто, минимум с трех разных ракурсов.

Ранее сообщалось, что в Украине поменялись реквизиты для оплаты штрафов.

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Теги: штрафы, герои парковки, Украина
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