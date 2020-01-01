Стоит ли ждать владельцам "евроблях" выгодную растаможку в 2020 году
Обещанное решение вопроса “евроблях“ вряд ли появится в 2020 году. Об этом сообщает издание “Апостроф“ со ссылкой на собственные источники.
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Сообщается, что в новом году скоре всего продолжится практика отсрочки бешеных штрафов за пользование “евробляхами“. В прошлом месяце премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что с начала 2020 года полиция не будет штрафовать водителей за езду на автомобилях без регистрации. Таким образом ситуация не решается, а просто замораживается на неопределенный срок.
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По словам Гончарука, в Раде должны вернуться к работе над вопросом “евроблях“ с первого дня роботы в новом году, с 14 января. По информации издания, даже если законы о растаможке примут, они не принесут обещанной дешевой легализации авто.
Ранее сообщалось, что нардепы снова пытаются повысить штрафы за нарушения ПДД пешеходами.
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