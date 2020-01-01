Стоит ли ждать владельцам "евроблях" выгодную растаможку в 2020 году

Сообщается, что в новом году скоре всего продолжится практика отсрочки бешеных штрафов за пользование “евробляхами“.

Даже если законы примут, они не принесут обещанной дешевой легализации авто depositphotos.com

Обещанное решение вопроса “евроблях“ вряд ли появится в 2020 году. Об этом сообщает издание “Апостроф“ со ссылкой на собственные источники.

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Сообщается, что в новом году скоре всего продолжится практика отсрочки бешеных штрафов за пользование “евробляхами“. В прошлом месяце премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что с начала 2020 года полиция не будет штрафовать водителей за езду на автомобилях без регистрации. Таким образом ситуация не решается, а просто замораживается на неопределенный срок.

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По словам Гончарука, в Раде должны вернуться к работе над вопросом “евроблях“ с первого дня роботы в новом году, с 14 января. По информации издания, даже если законы о растаможке примут, они не принесут обещанной дешевой легализации авто.

Ранее сообщалось, что нардепы снова пытаются повысить штрафы за нарушения ПДД пешеходами.