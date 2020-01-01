В заброшенном гараже обнаружили интересный суперкар Lamborghini

Автомобиль попал в серьезное ДТП и, судя по всему, владелец не захотел его восстанавливать.

Тем более, что автомобиль даже уже сняли с учета topgir.com.ua

В заброшенном московском гараже обнаружен заброшенный суперкар Lamborghini Murcielago. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Автомобиль попал в серьезное ДТП и, судя по всему, владелец не захотел его восстанавливать. В частности, у Lamborghini Murcielago разбито переднее крыло и трещина на лобовом стекле, а правая дверь лежит отдельно в стороне.

Тем более, что автомобиль даже уже сняли с учета. Сейчас номер закреплен за старым Mercedes E-Class 1999 года.

Сейчас номер закреплен за старым Mercedes E-Class 1999 года topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что во время сноса гаражей в Киеве нашли раритетный “Москвич“.