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В заброшенном гараже обнаружили интересный суперкар Lamborghini

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Автомобиль попал в серьезное ДТП и, судя по всему, владелец не захотел его восстанавливать.
Тем более, что автомобиль даже уже сняли с учета
Тем более, что автомобиль даже уже сняли с учета
topgir.com.ua

В заброшенном московском гараже обнаружен заброшенный суперкар Lamborghini Murcielago. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Автомобиль попал в серьезное ДТП и, судя по всему, владелец не захотел его восстанавливать. В частности, у Lamborghini Murcielago разбито переднее крыло и трещина на лобовом стекле, а правая дверь лежит отдельно в стороне.

Тем более, что автомобиль даже уже сняли с учета. Сейчас номер закреплен за старым Mercedes E-Class 1999 года.

Сейчас номер закреплен за старым Mercedes E-Class 1999 года
Сейчас номер закреплен за старым Mercedes E-Class 1999 года
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что во время сноса гаражей в Киеве нашли раритетный “Москвич“.

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Теги: капсула, старое авто, капсула времени, Lamborghini Murcielago
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