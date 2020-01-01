Кабриолет долгое время принадлежал Одесской киностудии.

В Украине продают советский автомобиль по цене нового Rolls-Royce

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В Украине продают советский автомобиль по цене нового Rolls-Royce

В Киеве продают редчайший кабриолет ЗИС-110Б 1949 года. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Роскошный советский автомобиль хотят продать за 630 тыс. долларов, что очень неплохо для советских авто. За такую цену можно купить новый Роллс-Ройс.

Кабриолет долгое время принадлежал Одесской киностудии и успел засветиться в немаленьком количестве фильмов. Но цена, конечно, слишком высокая.

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ЗИС-110 - советский лимузин, созданный на базе американца Packard 160. Он оснащен шестилитровой рядной восьмеркой на 140 л. с. и может развить 140 км/ч. Всего выпущено 2089 таких авто всех модификаций, но кабриолетов среди них было немного.

Ранее сообщалось, что новый электрокроссовер Kia будет ездить внушительные 500 км на одном заряде.