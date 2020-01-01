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ТОП б/у авто в Украине в 2019 году: Появилась статистика по отдельным областям

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Auto.ria решила продемонстрировать, какие б/у авто пользовались наивысшим спросом в разных областях страны.
ТОП б/у авто в Украине в 2019 году: Появилась статистика по отдельным областям

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В 2019 году в Украине поставили на учет рекордные 408,1 тыс. б/у авто. Это в 3,5 раза больше показателя 2018 года. Auto.ria решила продемонстрировать, какие б/у авто пользовались наивысшим спросом в разных областях страны.

ТОП б/у автомобилей в разных областях Украины в 2019 году

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  • Daewoo Lanos/Sens - Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области;
  • Renault Megane - Волынская, Ровенская и Херсонская области;
  • Volkswagen Passat B5 - Закарпатская и Черновецкая области;
  • ВАЗ-2106 - Винницкая область;
  • Dacia Logan - Тернопольская область;
  • Audi A4 - Львовская область;
  • ВАЗ-2109 - Черниговская область;
  • ВАЗ-21099 - Кировоградская область;
  • Dacia Sandero - Сумская область;
  • Toyota Corolla - Одесская область;
  • Opel Vectra B - Ивано-Франковская область.

Ранее сообщалось, как проехать по новому Шулявскому мосту без проблем - схема.

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Теги: статистика, бу авто, Украина
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