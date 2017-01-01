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В Сеть слили фотографии гибридного Volkswagen Golf нового поколения

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Любопытно, что у новинки уже новая, более плоская и современная эмблема бренда.
В Сеть слили фотографии гибридного Volkswagen Golf нового поколения
© motor1.com
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В Сеть слили фотографии гибридного Volkswagen Golf нового поколения
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Приближение презентации VW Golf восьмого поколения привлекает все больше внимания. Теперь в объективы камер попал гибрид VW Golf GTE 2020. Кадры опубликовал Motor1.

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Машину сфотографировали на дорожных испытаниях фотошпионы. Любопытно, что у новинки уже новая, более плоская и современная эмблема бренда.

К тому же, в этот раз Volkswagen почти не пытался замаскировать машину. Обычно машину до презентации пытаются спрятать как можно сильнее, но в данном случае Volkswagen не постеснялся показать форму и графику передних фар, боковое остекление, почти не замаскировал бамперы.

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Технические характеристики гибрида Фольксваген Гольф GTE пока не сообщают. Ожидается, что модель восьмого поколения представят уже в октябре.

Ранее сообщалось, что Renault будет продавать электрокар за 10 тысяч долларов в Европе.

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Теги: VW Golf, гибрид, фотошпионы
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