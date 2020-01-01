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В Киеве установят новые дорожные знаки

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Нововведение теоретически может снизить скорсоть движения в городе и сделать его более безопасным.
У нововведения может быть много преимуществ
У нововведения может быть много преимуществ
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С понедельника, 10 февраля, в Киее начнут устанавливать таблички “Зеленая волна“. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

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А именно, на улицах с координированным управлением светофоров установят таблички “зеленая волна“ и дорожные знаки 5.30 “Рекомендуемая скорость“..

Учитывая, что рекомендуемая скорость “зеленых волн“ на уровне 45-50 км в час, нововведение теоретически может снизить скорсоть движения в городе и сделать его более безопасным. А это поспособствует улучшению трафика и уменьшению количества пробок и тянчек.

Ранее сообщалось, как легко запомнить штрафы за нарушения ПДД в Украине.

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Теги: Киев, зеленая волна, светофор
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