В Киеве установят новые дорожные знаки
Нововведение теоретически может снизить скорсоть движения в городе и сделать его более безопасным.
С понедельника, 10 февраля, в Киее начнут устанавливать таблички “Зеленая волна“. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.
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А именно, на улицах с координированным управлением светофоров установят таблички “зеленая волна“ и дорожные знаки 5.30 “Рекомендуемая скорость“..
Учитывая, что рекомендуемая скорость “зеленых волн“ на уровне 45-50 км в час, нововведение теоретически может снизить скорсоть движения в городе и сделать его более безопасным. А это поспособствует улучшению трафика и уменьшению количества пробок и тянчек.
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