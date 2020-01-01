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Электрический Porsche Taycan предположительно взорвался и сгорел во флоридском гараже

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Сгорел люксовый электрокар из поступившей в декабре первой партии Porsche Taycan.
Официально серийный электромобиль Porsche Taycan был представлен в сентябре прошлого года
Официально серийный электромобиль Porsche Taycan был представлен в сентябре прошлого года
Wikipedia.org

Электрический Porsche Taycan сгорел в гараже, сообщает Униан со ссылкой на Electrek. 

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Во Флориде по неизвестной причине сгорел новый электрический Porsche Taycan. Вместе с автомобилем сгорел гараж. Люди не пострадали.

Новость привлекла внимание потому, что этот Porsche Taycan из партии, поступившей в США в конце прошлого года. Всего в Америку немецкий производитель в декабре поставил 130 автомашин. И вот одна из них сгорела.

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Понятно, что причиной пожара мог стать другой фактор. Ситуация исследуется. Известно мало деталей, но в соцсетях уже появились резонансные изображения и видео, по которым виден размер ущерба.

В компании Porsche прокомментировали, что знают про ситуацию, что это первый арегистрированный случай, когда в пожаре пострадал Porsche Taycan и признали, что, конечно, эмоционально больно видеть, как твой автомобиль стоимостью 150 000 долларов и гараж полностью разрушены.

Ранее сообщалось, что в Украине засветился полицейский Porsche Panamera. 

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Теги: Porsche Taycan, Porsche Taycan Turbo, компания Porsche
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