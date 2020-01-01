Renault накануне премьеры представила электрический Twingo ZE

Это уже седьмая модель Renault с нулевым выбросом в атмосферу.

Renault представила электрический городской автомобиль Twingo ZE, сообщает motor1.

Читай также: Появились официальные снимки нового Kia Sorento 2021

Накануне публичной премьеры, которая состоится на Женевском автосалоне на следующей неделе, компания Renault официально представила свой полностью электрический автомобиль Twingo ZE. Это уже седьмая модель Renault с нулевым выбросом в атмосферу.

По внешнему виду и интерьеру ZE полностью идентичен своему бензиновому предшественнику Twingo. Только шильдики, аппликация на бортах и синие вставки на решётке выдают его екологичность.

Читай также: Официально: Электрическая Dacia появится на европейском рынке

Никаких рекордов скорости компактный ZE не установит. Его электродвигатель имеет мощность 81 лошадиную силу со 160 Нм крутящего момента. Тем не менее автомобиль за 4 секунды разгонится до 50 км/час. А его максимальная скорость - 135 км/час.

При заряженном аккумуляторе мощностью 22 кВт-ч новинка имеет пробег 250 км в городских условиях. Однако в полном цикле: 57% города, 25% пригородных дорог, 18% шоссе, - электромобиль преодолеет лишь 180 километров до того, как его силы иссякнут.

Читай также: Главные автоновинки 2020 года: ТОП-10

Полная зарядка батареи автомобиля Twingo ZE в домашней розетке на 2,3 кВт растянется на долгих 13 часов 30 минут. В то же время, если использовать зарядное устройство на 22 кВт, то зарядить от 0 до 80% можно будет за 63 минуты.

Ранее сообщалось, что новейший Porsche 911 Turbo S засняли за месяц до презентации - фото.