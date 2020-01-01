Citroen удивил милым городским автомобильчиком по имени "Друг"

Автомобиль имеет шансы прочно закрепиться в нише рынка недорогих электромобилей.

Полноценный городской электромобиль за 6900 евро представила компания Citroen, сообщает motor1.

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В связи с отменой автосалона в Женеве, этот автомобиль был показан во время частного мероприятия на La Défense Arena, недалеко от Парижа.

Citroen Ami сразу привлек к себе большое внимание. Французский проект стал первым, кто провел презентацию после того, как стало известно, что в этом году Женевского автосалона не будет.

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Автомобиль претендует прочно закрепиться в нише рынка для людей с умеренными доходами, всех возрастов от 14 лет ( варьирует - от 16 лет) по всей территории Европейского Союза. Для этого предложены соблазнительные формы оплаты и экологический бонус 900 евро.

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Инженеры сохранили все, что делает городской автомобиль добротным, надежным и комфортным, но убрали все, что может утяжелить цену.

Пробег на одной зарядке составит 70 км, максимальная скорость 45 км/ч. Время зарядки 3 часа от городской розетки. Мощность двигателя - 8 лошадиных сил.

Небольшой - 2,41 на 1,39 метра.

Устойчивый - масса 485 км.

Маневренный - радиус разворота составит 7,2 м.

Ранее сообщалось, что Brabus превратил Smart в яхту на колёсах.