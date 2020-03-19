На белорусско-китайском автопредприятии тестируют электрокар Geely Geometry A

Geely будут испытывать и изучать спрос, но о производстве пока речь не идет, сказал директрор завода.

В Беларусь на автозавод привезли китайский электрокар Geely Geometry A, сообщает ТСН авто со ссылкой на пресс-конференцию директора автозавода “Белджи“.

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Пока о производстве речь не идет, сказал директрор завода. Электромобиль в Китае продается за 22 300 долларов. В Беларуси после уплаты таможенной пошлины, НДС, утильсбора и сертификации - цена, конечно, выше.

Geometry A была создана для китайского рынка и была представлена в 2019 году. Комплектация предусматривает два варианта аккумуляторных батарей емкостью 51,9 кВтч и 61,9 кВтч. С пробегом на одном заряде 410 и 500 км соответственно. Двигатель развивает мощность 163 л.с. До сотни авто разгоняется за 8,8 секунды. На фирменной зарядной станции автомобиль заряжается с 30 до 80% за 30 минут.

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Специалисты завода всесторонне изучают способности электрокара. В частности уже выяснено, что пробег на одном заряде снижается при температуре воздуха около нуля градусов. “Мы должны принять комплекс мер, чтобы снизить себестоимость и создать конкурентную среду“, — рассказал Геннадий Свидерский.

Это не первый опыт работы белорусских автостроителей с компанией Geely. В 2019 году в Беларуси были разработаны три модели электромобилей - легковушка, компактный грузовик и минивэн - в сотрудничестве с этой крупнейшей автомобильной компанией Китая. Со слов директора автозавода “Белджи“ Свидерского, на данный момент принято решение о начале производства топливного Geely Coolray по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.

Ранее сообщалось, что Geely представила новый бренд электромобилей Geometry за 31 тысячу долларов.