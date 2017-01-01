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Новый Land Rover Defender стали официально продавать в Украине - известна цена

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Самый дорогой 400-сильный Land Rover Defender X 110 оценивается в 2 612 610 гривен.
Новый Land Rover Defender стали официально продавать в Украине - известна цена
© Land Rover
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Новый Land Rover Defender стали официально продавать в Украине - известна цена
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Новый Land Rover Defender 2020 представили 10 сентября этого года и его уже продают официально в Украине. Официальные дилеры Land Rover озвучили цены.

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Цена новинки начинается с 1 466 010 гривен, за модель в кузове 110 с двухлитровым дизельным двигателем мощностью в 200 л.с. и системой полного привода.

Цены и старт заказов на Defender в кузове 90 будут озвучены позже. Для украинского рынка Land Rover Defender 2020 будет доступен в комплектациях Standard, S, SE, HSE, First Edition и Х.

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Кроме 2-литрового дизеля на 200 сил, Defender может оснащаться 240-сильной версией этого двигателя, 2-литровым бензиновым турбомотором на 300 л.с. или 3-литровым бензиновым агрегатом с отдачей в 400 лошадей.

Самый дорогой 400-сильный Land Rover Defender X 110 оценивается в 2 612 610 гривен.

Ранее сообщалось, что появились первые фотографии салона нового Volkswagen T7 - шпионские снимки.

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Теги: Land Rover Defender 2020, дорогие авто, интересные авто
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