Коллапс с общественным транспортом в Киеве: Люди стоят в очередях
С 23 марта общественный транспорт в Киеве перевозит только пассажиров со спец пропусками. В надежде добраться на работу, люди отстаивают очереди по несколько десятков человек, сообщает корреспондент Апострофа.
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“Чернобыльская – ад и сатана, в очереди постоянно +-70 людей“, - отмечает корреспондент, побывав на одноименной остановке. Люди стоят по 40 минут в ожидании своей очереди.
Наполняемость транспортных средств, согласно нововведенным правилам карантина, составляет 10 человек в маршрутке и 20 в одном вагоне троллейбуса или трамвая. Метро в столице не работает с вечера 17 марта. По предварительной информации, до 17 апреля подземка не откроется.
Ранее сообщалось, как оформить спецпропуск для проезда в транспорте Киева - КГГА
Полная версия правил
Надо людям давить на Зелёного прыща, чтобы он временно выделел деньги малообеспеченным людям и семьям. А то бедные люди идут на работу и подвергаются опасности, чтобы хо ъ как то прокормить семью.
Но, видимо Жи.довской власти наплевать на н