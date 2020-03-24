Продолжаются сложности с наземным транспортом в столице.

Коллапс с общественным транспортом в Киеве: Люди стоят в очередях dtp.kiev

С 23 марта общественный транспорт в Киеве перевозит только пассажиров со спец пропусками. В надежде добраться на работу, люди отстаивают очереди по несколько десятков человек, сообщает корреспондент Апострофа.

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“Чернобыльская – ад и сатана, в очереди постоянно +-70 людей“, - отмечает корреспондент, побывав на одноименной остановке. Люди стоят по 40 минут в ожидании своей очереди.

Наполняемость транспортных средств, согласно нововведенным правилам карантина, составляет 10 человек в маршрутке и 20 в одном вагоне троллейбуса или трамвая. Метро в столице не работает с вечера 17 марта. По предварительной информации, до 17 апреля подземка не откроется.

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