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Коллапс с общественным транспортом в Киеве: Люди стоят в очередях

Комментариев: 2
Продолжаются сложности с наземным транспортом в столице.
Коллапс с общественным транспортом в Киеве: Люди стоят в очередях
Коллапс с общественным транспортом в Киеве: Люди стоят в очередях
dtp.kiev

С 23 марта общественный транспорт в Киеве перевозит только пассажиров со спец пропусками. В надежде добраться на работу, люди отстаивают очереди по несколько десятков человек, сообщает корреспондент Апострофа.

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“Чернобыльская – ад и сатана, в очереди постоянно +-70 людей“, - отмечает корреспондент, побывав на одноименной остановке. Люди стоят по 40 минут в ожидании своей очереди.

Наполняемость транспортных средств, согласно нововведенным правилам карантина, составляет 10 человек в маршрутке и 20 в одном вагоне троллейбуса или трамвая. Метро в столице не работает с вечера 17 марта. По предварительной информации, до 17 апреля подземка не откроется.

Ранее сообщалось, как оформить спецпропуск для проезда в транспорте Киева - КГГА

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Теги: Киев, общественный транспорт, карантин, COVID-19
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Комментариев (2)
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БийКацапів    24.03.2020, 15:52
Оценка:  -1
БийКацапів
А где Шут ? Опять будет три дня видеообращение записывать?
БийКацапів    24.03.2020, 15:49
Оценка:  +1
БийКацапів
Надо сидеть дома, , а не в очереди за Коронавирусом.
Надо людям давить на Зелёного прыща, чтобы он временно выделел деньги малообеспеченным людям и семьям. А то бедные люди идут на работу и подвергаются опасности, чтобы хо ъ как то прокормить семью.
Но, видимо Жи.довской власти наплевать на н
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