Как оформить спецпропуск для проезда в транспорте Киева - КГГА

Чиновник подчеркнул, что проезд по спецпропускам не является бесплатным.

В мэрии Киева рассказали, как оформить спецпропуска для проезда в транспорте kiev.informator.ua

В понедельник, 23 марта, в Киеве вводится жесткое ограничение на проезд в общественном транспорте. Теперь для проезда будут нужны специальные пропуска. Об этом заявил замглавы КГГА Николай Поворозник в Facebook.

Лишь особые группы людей, занятые в труде на важных работах будут допущены в маршрутки, трамваи и троллейбусы города. К ним относятся сотрудники продовольственной сферы, мед работники, провизоры, правоохранительные органы.

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«Касательно спецпропусков для этих категорий. Что бы обеспечить своих работников пропусками, начальство таких предприятий должно обратиться к профильным департаментам КГГА или в Управление по вопросам гражданской защиты или по месту расположения – к районным в г. Киев гос администрациям» - уточнил Николай Паровозник.

По принятым запросам профильные департаменты предложат рекомендуемое количество нужных сотрудников и передадут их в департамент транспортной инфраструктуры. Именно он будет обеспечивать выдачу пропусков предприятиям.

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Зам главы КГГА призвал руководство предприятий взвешено принять решение о количестве нужного персонала. Остальным людям он напомнил о важности соблюдения мер карантина.

Ранее сообщалось,что КГГА опубликовала новую схему движения общественного транспорта во время карантина