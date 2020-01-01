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Как оформить спецпропуск для проезда в транспорте Киева - КГГА

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Чиновник подчеркнул, что проезд по спецпропускам не является бесплатным.
В мэрии Киева рассказали, как оформить спецпропуска для проезда в транспорте
В мэрии Киева рассказали, как оформить спецпропуска для проезда в транспорте
kiev.informator.ua

В понедельник, 23 марта, в Киеве вводится жесткое ограничение на проезд в общественном транспорте. Теперь для проезда будут нужны специальные пропуска. Об этом заявил замглавы КГГА Николай Поворозник в Facebook. 
Лишь особые группы людей, занятые в труде на важных работах будут допущены в маршрутки, трамваи  и троллейбусы города. К ним относятся сотрудники продовольственной сферы, мед работники, провизоры, правоохранительные органы.

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 «Касательно спецпропусков для этих категорий. Что бы обеспечить своих работников пропусками, начальство таких предприятий должно обратиться к профильным департаментам КГГА или в Управление по вопросам гражданской защиты или по месту расположения –  к районным в г. Киев гос администрациям»  - уточнил Николай Паровозник.

По принятым запросам профильные департаменты предложат рекомендуемое количество нужных сотрудников и передадут их в департамент транспортной инфраструктуры. Именно он будет обеспечивать выдачу пропусков предприятиям.

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Зам главы КГГА призвал руководство предприятий взвешено принять решение о количестве нужного персонала. Остальным людям он напомнил о важности соблюдения мер карантина.

Ранее сообщалось,что КГГА опубликовала новую схему движения общественного транспорта во время карантина

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Теги: транспорт, карантин, Киев, Мэрия Киева
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