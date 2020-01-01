В Volkswagen прошла официальная презентация мини кроссовера Nivus
В подразделении компании Volkswagen в Бразилии презентовали новый субкомпактный кроссовер Nivus, который был разработан собственными силами компании. Автомобиль получил платформу аналогичную T-Cross и Polo.
Читай также: Mazda начала выпуск первого электрокроссовера
Машина имеет автоматическую коробку передач и может работать на двух видах топлива – бензине и этаноле. Мощность при этом она выдает 116 и 128 лошадиных сил соответственно.
Размеры купеобразного кроссовера 4266Х1757Х1493 мм. В базовой комплектации автомобиля уже имеются 17-дюймовые легкосплавные диски.
Передняя панель Nivus напоминает хетчбек Polo и седан Virtus, а руль от T-Cross и Golf 8. Из эксклюзивного в машине цифровая панель бразильского производства VW Play.
Среди дополнительных функций кроссовера: автоматическая система торможения:
Читай также: “В честь Стирлинга Мосса“: В Maserati показали новый суперкар
- Адаптивный круиз-контроль.
- Электронная система стабилизации.
- Камера заднего вида.
- Бесключевой запуск мотора и другие.
Выпуск новинки планируется для рынка Южной Америки в середине 2020 года, спустя год, в 2021 году, Nivus будет доступен в Европе.
Ранее мы сообщали, что компания Nissan выпустила ролик, в котором представлены 12 моделей новых автомобилей.
Полная версия правил