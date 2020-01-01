В Volkswagen прошла официальная презентация мини кроссовера Nivus

Изначально планировалось продавать новинку в Южной Америке, но производитель изменил свое решение. В Европе он тоже будет доступен.

В подразделении компании Volkswagen в Бразилии презентовали новый субкомпактный кроссовер Nivus, который был разработан собственными силами компании. Автомобиль получил платформу аналогичную T-Cross и Polo.

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Машина имеет автоматическую коробку передач и может работать на двух видах топлива – бензине и этаноле. Мощность при этом она выдает 116 и 128 лошадиных сил соответственно.

Размеры купеобразного кроссовера 4266Х1757Х1493 мм. В базовой комплектации автомобиля уже имеются 17-дюймовые легкосплавные диски.

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Передняя панель Nivus напоминает хетчбек Polo и седан Virtus, а руль от T-Cross и Golf 8. Из эксклюзивного в машине цифровая панель бразильского производства VW Play.

Среди дополнительных функций кроссовера: автоматическая система торможения:

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Адаптивный круиз-контроль.

Электронная система стабилизации.

Камера заднего вида.

Бесключевой запуск мотора и другие.

Выпуск новинки планируется для рынка Южной Америки в середине 2020 года, спустя год, в 2021 году, Nivus будет доступен в Европе.

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