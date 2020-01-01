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Новый электрокроссовер от Opel показал свое "лицо"

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На примере электрокроссовера Mokka-e компания презентовала "лицо" всех следующих моделей.
Новый электрокроссовер от Opel показал свое "лицо"
Новый электрокроссовер от Opel показал свое "лицо"
opelnederland

В Opel анонсировали измененный дизайн передней части автомобиля под названием Opel Vizor. Новшество показано на примере электрокроссовера Mokka-e, который выйдет в 2021 году. Все последующие разработки компании получат Opel Vizor.

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Короткое сообщение об этом разместили на официальной странице компании в Facebook.

О выходе нового кроссовера мало известно. Вероятно, старт производства планируется на конец года, а продажи будут открыты в следующем году.

Новый электрокроссовер от Opel показал свое
Новый электрокроссовер от Opel показал свое "лицо"
скрин

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Новый дизайн передней части авто уже был представлен на концепте GT X Experimental. Под названием Opel Vizor скрывается целая концепция повторяющихся черт не только в передней части авто. Фигурный элемент применили в области радиаторной решетки с фарами и видеокамерами внутри.

Новый электрокроссовер от Opel показал свое
Новый электрокроссовер от Opel показал свое "лицо"
opelnederland

В компании сообщают, что новый элемент дизайна воплощает в себе философию формы, которая следует за содержанием.

Классическая решетка радиатора больше не имеет значения для электромобилей, таких как Mokka-e. Opel Vizor – элемент, который объединяет осветительные приборы и другие технические компоненты, а также выполняет функцию защитного экрана”, –сообщил дизайнер Opel Марк Адамс.

Ранее мы сообщали, что в Opel  представили коммерческий электрокар, который станет родоначальником поколения. 

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Теги: Opel, электро-кроссовер, новинка
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