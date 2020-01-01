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В США презентовали новое поколение кроссоверов Nissan 2021

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Доступна новинка будет в конце 2020 года.
В США презентовали новое поколение кроссоверов Nissan 2021
В США презентовали новое поколение кроссоверов Nissan 2021
instagram/NissanUSA

В Nissan презентовали новинку – кроссовер X-Trail Rogue 2021 года. Производитель уверяет, что автомобиль получился совершенно новым с усовершенствованным стилем и последними технологиями. 

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Из новинок модели измененные светодиодные фары с расширенной областью свечения и U-образная подсветка кузова. Также интересное предложение подготовили в компанию по вариантам цвета кузова. Помимо стандартных одноцветных вариантов, покупателю станут доступны и двухцветные комбинации.

Кроссовер оснащен системой экстренного торможения, в том числе заднего. Для удобства пассажиров, в салоне есть адаптивный круиз-контроль с предварительным обогревом/охлаждением салона перед посадкой пассажиров. Для семей с детьми станет актуальна опция легкой установки детского кресла на любом из трех задних сидений.

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Стоимость автомобиля пока не разглашается, известно, что первые машины будут доступны уже в конце 2020 года.

Вариантов двигателей в авто будет несколько - от 1,3 до 2,5 л.

Ранее мы сообщали, что кроссовер от Renault будет выпускаться сразу с ГБО. 

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Теги: Nissan, кроссовер, новинка, США
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