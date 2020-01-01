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В Tesla планируют выпуск компакта и буса

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Компания анонсировала две революционные новинки .
В Tesla планируют выпуск компакта и буса (одна из предполагаемых новинок)
В Tesla планируют выпуск компакта и буса (одна из предполагаемых новинок)
Сеть

В ходе конференции об итогах второго квартала 2020 года Илон Маск сообщил, что в компании ведутся разработки сразу двух новинок, которые будут также революционны, как и пикап Cybertruck. Об этом сообщил паблик Electrek.co в Facebook.

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В сети давно появились эскизы предполагаемых новинок компании, которые были созданы на китайском Gigafactory 3.

Любопытство вызывает микроавтобус и его возможности. По слухам, авто сможет вместить до 12 человек. Илон Маск видит детище компании в будущем обычным общественным транспортом с пропускной возможностью до 1,2 тыс пассажиров в день и до 10 млн пассажиров в год.

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Впрочем, сроков выхода новинок нет. Ведь на 2021 год запланирован серийный выпуск нашумевшего пикапа Cybertruck, который будут производить в Техасе на родном заводе компании.

 

Ранее мы сообщали, что в Украине есть своя копия знаменитого пикапа Tesla. 

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Теги: Tesla, Илон Макс, новинка, бус, авто
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