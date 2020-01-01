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Второй после Tesla: Как выглядит растиражированный электрокар прошлого

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В США до выпуска электрокаров Tesla был свой лидер.
Второй после Tesla: Как выглядит растиражированный электрокар прошлого
Второй после Tesla: Как выглядит растиражированный электрокар прошлого
Wikipedia

В прошлом веке в США выпускался маленький электрокар, который был растиражирован количеством более 4 тыс единиц.

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Автомобиль CitiCar выпускаемый с 1974 года компанией Sebring-Vangurd (они же Commuter Vehicles) был так популярен, что даже Tesla model s не превзошла его тиражом до этого времени.

Второй после Tesla: Как выглядит растиражированный электрокар прошлого
Второй после Tesla: Как выглядит растиражированный электрокар прошлого
Wikipedia

На выбор покупателя предлагались три варианта мощности машины. Самый “заряженный“ вариант мог проехать без подзарядки около 60 км, а скорость развивал до 56 км/ч.

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Популярность электро машинки пришлась на экологический кризис США, возможно именно этим и был продиктован такой повышенный спрос на электромобиль.

Ранее мы сообщали, как выглядит китайский электромобиль за тысячу долларов. 

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Теги: электрокар, США, история
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