Mercedes-Benz представили семейное авто Т-класса

Новинка будет создана при участии альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Новое семейство автомобилей от Mercedes-Benz анонсировали в компании. Новинка создана при участии Renault-Nissan-Mitsubishi и будет третьим продуктом сотрудничества после Citan и пикапа X-Class.

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Об этом сообщает CarPark в Facebook.

Новый автомобиль предназначен для семейного пользования или для людей, ведущий активный образ жизни. Планируется выпуск нескольких вариантов двигателей, в том числе и экологически чистый вариант.

Известно, что новинка будет иметь класс ниже, чем собрат V-Class.

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Производить новинку планируется на французском заводе Renault-Nissan-Mitsubishi, где уже выпускаются грузовые Citan и Renault Kangoo.

Презентация авто запланирована на 2021 год, а приобрести его можно будет в 2022 году.

Ранее мы сообщали, что в Tesla сообщили о выпуске компактного авто и микроавтобуса.