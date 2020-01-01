Компания Renault презентовала бюджетный кроссовер за 7 тысяч долларов

Автомобиль получил очень богатое оснащение.

Недавно компания Renault презентовала самый дешевый кроссовер в линейке. Несмотря на ценник в 7 тыс. долларов автомобиль имеет достаточно богатое оснащение.

Renault

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Длительная тизерная кампания и вереница шпионских фото наконец-то получили свое логическое завершение в виде официальной презентации модели Kiger. Автоэксперты уже окрестили новый кроссовер от Renault конкурентом Nissan Magnite и Hyundai Venue.

Серийная версия 2022 года практически полностью соответствует концепту, который впервые появился в 2020 году. Автомобиль создан на модульной платформе CMF-A+. При своих небольших размерах, авто имеет внушительный дорожный просвет в 205 мм.

Renault

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Несмотря на то, что часть деталей экстерьера пропала по дороге к конвейеру, внешность автомобиля все еще остается достаточно стильной. Если внимательно всмотреться в дизайн, то новая модель получилась чем-то средним между моделями Kwid и Captur.

Автомобиль имеет крупную решетку радиатора, бампер с большими воздухозаборниками и достаточно крупный капот. При этом автомобиль также получил контрастную крышу и стильные 16-дюймвые колеса.

Renault

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Несмотря на бюджетный сегмент, автомобиль имеет приборку с 7-дюймовым экраном, мультимедийную систему с возможностью подключения телефона, и мультируль. Салон выполнен в классических для Renault серо-черных тонах. Уже в базе автомобиль комплектуется 6 подушками безопасности и целым набором систем помощи водителю.

Естественно, что двигатель оставляет желать лучшего. В базе автомобиль имеет литровый турбированный движок на 72 л.с. и 96 Нм крутящего момента. На выбор доступна как пятиступенчатая МКПП, так и роботизированная коробка. В то же время есть и более мощная версия с тем же литровым мотором, только уже с отдачей в 100 л.с. и 160 Нм. Привод исключительно передний.

Renault

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Первые авто у дилеров будут летом 2021 года. Изначально авто будут продавать только в Индии, позже возможен выход и на другие рынки.

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