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Cамые необычные модели Logan и Sandero: спорт-купе, пикап и кабриолет

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Производитель анонсировал увеличение количества кузовов у моделей Sandero и Logan.
Пожалуй, самое необычное видение бюджетного Logan
Пожалуй, самое необычное видение бюджетного Logan
Автоцентр

Как известно, недавно были презентованы легендарные автомобили Logan и Sandero, которые полностью обновили для 2021 модельного года.

Автоцентр

Если раньше речь шла только о седанах, хетчбеках и универсалах, то сейчас ситуация кардинально изменилась и вскоре компания может презентовать сразу несколько обновленных кузовов для этих автомобилей.

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Так, обновленные модели Logan и Sandero являются достаточно современными, как внутри, так и снаружи. Несмотря на инновационное и богатое оснащение, автомобили до сих пор имеют относительно невысокий ценник.

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Среди модификаций теперь нет Logan MCV, но как сообщают инсайдеры, автомобиль попросту изменит свой форм-фактор и больше не будет присутствовать в линейке в привычном для нас виде.

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Конечно же ситуацию с обновленными кузовами для знаменитых Logan и Sandero решили обыграть художники и представить свое видение внешности некоторых автомобилей в самых разных кузовах начиная от спортивных хетчбеков, заканчивая интересными кабриолетами.

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Также мы сообщали о том, что в Киеве заметили Renault на электротяге из Китая.

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Теги: Logan, Sandero, Renault, Dacia, кузов
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