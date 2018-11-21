На автомобиль 60-х годов поставили мощнейший двигатель от вертолета

В ретро спорткар Howmet TX 1968 года установили двигатель от вертолета на 355 лошадей.

Автомобиль, который звучит, как вертолет встретишь точно не каждый день Скриншот видео

На автомобильном мероприятии Imola Classic в Италии засняли очень необычный спорткар. Об этом сообщает Topgear.

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В ретро спорткар Howmet TX 1968 года установили двигатель от вертолета на 355 лошадей от Continental Aviation TS325-1. Такая мощность для авто конца 60-х более чем приличная.

Не менее любопытным оказался звук тюнингованного Howmet TX. Автомобиль, который звучит, как вертолет встретишь точно не каждый день.

Ранее сообщалось, что получится, если переделать пикап GMC Sierra в самолет.