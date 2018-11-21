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На автомобиль 60-х годов поставили мощнейший двигатель от вертолета

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В ретро спорткар Howmet TX 1968 года установили двигатель от вертолета на 355 лошадей.
Автомобиль, который звучит, как вертолет встретишь точно не каждый день
Автомобиль, который звучит, как вертолет встретишь точно не каждый день
Скриншот видео

На автомобильном мероприятии Imola Classic в Италии засняли очень необычный спорткар. Об этом сообщает Topgear.

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В ретро спорткар Howmet TX 1968 года установили двигатель от вертолета на 355 лошадей от Continental Aviation TS325-1. Такая мощность для авто конца 60-х более чем приличная.

Не менее любопытным оказался звук тюнингованного Howmet TX. Автомобиль, который звучит, как вертолет встретишь точно не каждый день.

Ранее сообщалось, что получится, если переделать пикап GMC Sierra в самолет.

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Теги: авто, спорткар, вертолет, эксперимент
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Комментариев (1)
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Кайдаш    21.11.2018, 17:23
Оценка:  0
Кайдаш
И шо - полетел? )))
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