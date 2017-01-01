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В Днепре засняли очень редкий лимузин Volvo 80-х годов

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Volvo 760 GLEL собирали всего в течении 6 лет с 1984 по 1990 год, поэтому автомобиль считается очень редкой находкой.
В Украине засветились сразу несколько похожих авто
В Украине засветились сразу несколько похожих авто
topgir.com.ua

Старые лимузины Volvo достаточно редкие. Тем не менее, в Украине засветилось сразу несколько таких авто, один из которых, кстати, перевозил конфеты на рынок под Киевом.

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В этот раз ТопЖыр опубликовал фотографии нового “украинского“ лимузина шведской компании. Volvo 760 GLEL собирали всего в течении 6 лет с 1984 по 1990 год, поэтому считается очень редкой находкой.

Такие авто оборудовали бензиновыми турбодвигателями на 2,3 литра, мощностью в 165-190 лошадей, или атмосферными V6 на 2,8 литра, мощностью в 147-170 лошадей.

В салоне два дополнительных кресла, а за доплату устанавливали также кондиционер и телефон.

Ранее сообщалось, что в Сети продают лимузин в форме сказочной кареты.

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Теги: Volvo 760 GLEL, редкие авто, Днепр, лимузин
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