В Днепре засняли очень редкий лимузин Volvo 80-х годов

Volvo 760 GLEL собирали всего в течении 6 лет с 1984 по 1990 год, поэтому автомобиль считается очень редкой находкой.

Старые лимузины Volvo достаточно редкие. Тем не менее, в Украине засветилось сразу несколько таких авто, один из которых, кстати, перевозил конфеты на рынок под Киевом.

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В этот раз ТопЖыр опубликовал фотографии нового “украинского“ лимузина шведской компании. Volvo 760 GLEL собирали всего в течении 6 лет с 1984 по 1990 год, поэтому считается очень редкой находкой.

Такие авто оборудовали бензиновыми турбодвигателями на 2,3 литра, мощностью в 165-190 лошадей, или атмосферными V6 на 2,8 литра, мощностью в 147-170 лошадей.

В салоне два дополнительных кресла, а за доплату устанавливали также кондиционер и телефон.

Ранее сообщалось, что в Сети продают лимузин в форме сказочной кареты.