Легендарный грузовик ЗИЛ-130 тюнинговали в роскошный заниженный пикап

Автомобиль переделали в заниженный ректро-пикап в американском стиле.

Такой знакомый всем жителям постсоветского пространства грузовик ЗИЛ-130 получил очень крутой тюнинг. Автомобиль переделали в заниженный ретро-пикап в американском стиле.

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Интересная переделка появилась в Чечне. В процессе создания авто было использовано много комплектующих Mercedes S-Class W220.

И только просто 4,3-литровый V8 на 273 силы и 5-ступенчатую коробку автомат, а еще и ходовую с электрооборудованием. Выглядит авто очень эффектно и старый грузовик в нем почти не узнать.

Ранее сообщалось, что УАЗ “Буханку“ тюнинговали в деревянную избу на колесах.