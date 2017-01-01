В Киеве засветился удивительный плавающий лимузин

Такая переделка отлично привлекает внимание, да и не требует больших вложений.

Впрочем, от лимузина у чудо-машины осталось немного - только кузов со срезанной крышей autocentre.ua

Да, вам не показалось, это действительно лимузин и он действительно посреди Днепра. И нет, он не упал с моста и не оказался там в результате какого-то досадного инцидента. Нет, на фото все так, как и задумывалось.

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Эту удивительную лимузин-амфибию засняли возле киевского Гидропарка, сообщает Автоцентр. Впрочем, от лимузина у чудо-машины осталось немного - только кузов. Его водрузили на обычный моторный катер.

Тем не менее, такая переделка отлично привлекает внимание, да и не требует больших вложений.

Ранее сообщалось, что китайские тюнинг-мастера превратили Suzuki Jimny в “Гелендваген“.