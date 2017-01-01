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На заводе BMW создали уникальный пикап на базе X7 - фотографии

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Интересно, что этот пикап выполнен не в каком-то тюнинг-ателье, а прямо на заводе в Мюнхене.
На заводе BMW создали уникальный пикап на базе X7 - фотографии
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На заводе BMW создали уникальный пикап на базе X7 - фотографии
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На слете любителей мотоциклов BMW - BMW Motorrad Days - был замечен очень примечательный пикап BMW X7. Фотографии опубликовал ТопЖыр.

Интересно, что этот пикап выполнен не в каком-то тюнинг-ателье, а прямо на заводе в Мюнхене. Активное участие принимали стажеры - 12 человек трудились в течении 10 месяцев, не без помощи опытных заводских конструкторов.

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Пикап получил грузовую платформу длиной 200 см (с поднятым бортом - 140 см), на которую без проблем помещается мотоцикл класса эндуро BMW F850 GS. В конструкции использован углепластик, что позволило облегчить машину на 200 кг. По сравнению с серийным кроссовером  X7 автомобиль стал длиннее на 10 см. Интересная деталь – ручки на задних стойках изготовлены на 3D-принтере.

Ранее сообщалось, что на базе культового социалистического авто создали крутой городской электрокар.

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Теги: тюнинг, пикап, мотоцикл
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