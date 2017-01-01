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Умелец собрал роскошную копию Hummer из грузовика ЗИЛ и комбайна

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Автолюбитель получил все необходимые документы на необычный автотранспорт и может использовать его на дорогах общего пользования.
Умелец собрал роскошную копию Hummer из грузовика ЗИЛ и комбайна
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Умелец собрал роскошную копию Hummer из грузовика ЗИЛ и комбайна
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Механик из Татарстана создал впечатляющую копию знаменитого внедорожника Hummer, используя детали ЗИЛа и комбайна. О необычном авто рассказали в сюжете местного телеканала “Саба Дулкыннары”.

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Машина создавалась вручную в течении трех лет. От грузовика ЗИЛ-130 проекту SABA достался двигатель, а большие внедорожные колеса взяли от комбайна. Кроме этого использовалось множество деталей от других авто, многие из которых подарили односельчане.

Автомобиль имеет полноприводную трансмиссию, реализуемую через 5-ступенчатую механическую коробку передач. Создатель SABA говорит, что его машина способна развивать максимальную скорость в 80 км/час.

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Внешние панели кузова изготовлены из жестяных листов и крепятся к жесткому силовому каркасу. Внутри самодельный внедорожник тоже напоминает американский Hummer. В первую очередь огромным центральным трансмиссионным туннелем, вдоль которого расположены сиденья для водителя и пассажиров.

Автолюбитель получил все необходимые документы на необычный автотранспорт и может использовать его на дорогах общего пользования.

Ранее сообщалось, что старую “Волгу“ превратили в стильный и очень яркий лоурайдер.

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Теги: Hummer, тюнинг, Татарстан
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