Автолюбитель получил все необходимые документы на необычный автотранспорт и может использовать его на дорогах общего пользования.

Умелец собрал роскошную копию Hummer из грузовика ЗИЛ и комбайна

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Умелец собрал роскошную копию Hummer из грузовика ЗИЛ и комбайна

Механик из Татарстана создал впечатляющую копию знаменитого внедорожника Hummer, используя детали ЗИЛа и комбайна. О необычном авто рассказали в сюжете местного телеканала “Саба Дулкыннары”.

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Машина создавалась вручную в течении трех лет. От грузовика ЗИЛ-130 проекту SABA достался двигатель, а большие внедорожные колеса взяли от комбайна. Кроме этого использовалось множество деталей от других авто, многие из которых подарили односельчане.

Автомобиль имеет полноприводную трансмиссию, реализуемую через 5-ступенчатую механическую коробку передач. Создатель SABA говорит, что его машина способна развивать максимальную скорость в 80 км/час.

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Внешние панели кузова изготовлены из жестяных листов и крепятся к жесткому силовому каркасу. Внутри самодельный внедорожник тоже напоминает американский Hummer. В первую очередь огромным центральным трансмиссионным туннелем, вдоль которого расположены сиденья для водителя и пассажиров.

Автолюбитель получил все необходимые документы на необычный автотранспорт и может использовать его на дорогах общего пользования.

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