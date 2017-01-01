"ЗАЗ для Джеймса Бонда": В Киеве засветился переделанный в амфибию "Запорожец"

ЗАЗ-968М превратили в амфибию, усилив кузов, заварив двери и воздухозаборники в задних крыльях.

Крыша у автомобиля теперь мягкая складная, как у настоящего катера autocentre.ua

Неподалеку от одного из яхт-клубов в Киеве был замечен крайне оригинальный ЗАЗ-968М “Запорожец“. Об этом сообщает Автоцентр.

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ЗАЗ-968М превратили в амфибию, усилив кузов, заварив двери и воздухозаборники в задних крыльях. На каждом борту появились мощные волнорезы, которые должны уменьшить попадание воды в салон амфибии. Крыша у автомобиля теперь мягкая складная, как у настоящего катера.

Там, где ранее были отверстия для воздуха, теперь выходят выхлопные трубы, а прорези для охлаждения двигателя разместили на крышке моторного отсека.

Ранее сообщалось, как выглядит “Газель“ с установленной третьей осью.