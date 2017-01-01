Переключиться на мобильную версию
Тренды:

"ЗАЗ для Джеймса Бонда": В Киеве засветился переделанный в амфибию "Запорожец"

Комментариев: 0
ЗАЗ-968М превратили в амфибию, усилив кузов, заварив двери и воздухозаборники в задних крыльях.
Крыша у автомобиля теперь мягкая складная, как у настоящего катера
Крыша у автомобиля теперь мягкая складная, как у настоящего катера
autocentre.ua

Неподалеку от одного из яхт-клубов в Киеве был замечен крайне оригинальный ЗАЗ-968М “Запорожец“. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: Мастера создали уникальный 500-сильный хот-род с кабиной грузовика ЗИЛ

ЗАЗ-968М превратили в амфибию, усилив кузов, заварив двери и воздухозаборники в задних крыльях. На каждом борту появились мощные волнорезы, которые должны уменьшить попадание воды в салон амфибии. Крыша у автомобиля теперь мягкая складная, как у настоящего катера.

Там, где ранее были отверстия для воздуха, теперь выходят выхлопные трубы, а прорези для охлаждения двигателя разместили на крышке моторного отсека.

Ранее сообщалось, как выглядит “Газель“ с установленной третьей осью.

Поделись:
Теги: Запорожец, Киев, амфибия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь