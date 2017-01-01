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Необычный тюнинг: Как выглядит "Газель" с установленной третьей осью

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Самое примечательное изменение - третья, подкатная ось, которую решили установить для увеличения грузоподъемности.
Все колеса машины украсили хромированными колпаками
Все колеса машины украсили хромированными колпаками
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Необычный тюнинг Газели обнаружили на дороге в Куба-Таба – горном районе в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Автоцентр, со ссылкой на Facebook автожурналиста Федора Лапшина.

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Сообщается, что в основе проекта “Газель Бизнес Дуэт“ с двухрядной кабиной. Самое примечательное изменение - третья, подкатная ось, которую решили установить для увеличения грузоподъемности. Любопытно, что все колеса машины украсили хромированными колпаками.

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Правда, сверхгрузоподъемная “Газель“ помимо плюсов обладает и двумя существенными минусами. Во-первых, при полной массе более 3,5 т на нее нужны уже права грузовой категории «С». А во-вторых, третья ось, которая явно не поворотная, ухудшает маневренность автомобиля.

Ранее сообщалось, что старенькая заброшенная BMW 316 смогла удивить своим тюнингом.

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Теги: Газель, тюнинг, 3 ось
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