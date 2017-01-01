Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мастера создали уникальный 500-сильный хот-род с кабиной грузовика ЗИЛ

Комментариев: 0
Постройка машины началась с находки старой кабины от грузовика ЗИЛ-157, которую нашли на Буковине.
Главная фишка авто - V-образном 8-цилиндровом двигателе Rocket 455 Big Block
Главная фишка авто - V-образном 8-цилиндровом двигателе Rocket 455 Big Block
Скриншот Youtube

В Одессе построили по настоящему уникальный хот-род ЗИЛ Route 66. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читай также: Необычный тюнинг: Как выглядит “Газель“ с установленной третьей осью

Постройка машины началась с находки старой кабины от грузовика ЗИЛ-157, которую нашли на Буковине два брата. Они решили создать хот-род собственной конструкции, установив кабину на шасси внедорожника.

Задуманное воплотить в жизнь не получилось из-за финансовых проблем. Здесь за дело взялись настоящие спецы своего дело и, спустя пять лет, на дороги выехал уникальный хот-род.

Читай также: Как и зачем превратил Nissan Terrano II в ГАЗ-69 - фотографии

Главная фишка авто - V-образном 8-цилиндровом двигателе Rocket 455 Big Block, который устанавливался в 70-е гг. на автомобили марки Oldsmobile. Так вот, если серийный двигатель при рабочем объеме 7,5 л развивал до 400 л.с., то на украинском хот-роде его форсировали до 500.

Ранее сообщалось, что украинский пенсионер создал очень стильный городской электрокар.

Поделись:
Теги: ЗИЛ Route 66, Украина, мастера
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь