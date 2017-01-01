Мастера создали уникальный 500-сильный хот-род с кабиной грузовика ЗИЛ

Постройка машины началась с находки старой кабины от грузовика ЗИЛ-157, которую нашли на Буковине.

В Одессе построили по настоящему уникальный хот-род ЗИЛ Route 66. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Постройка машины началась с находки старой кабины от грузовика ЗИЛ-157, которую нашли на Буковине два брата. Они решили создать хот-род собственной конструкции, установив кабину на шасси внедорожника.

Задуманное воплотить в жизнь не получилось из-за финансовых проблем. Здесь за дело взялись настоящие спецы своего дело и, спустя пять лет, на дороги выехал уникальный хот-род.

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Главная фишка авто - V-образном 8-цилиндровом двигателе Rocket 455 Big Block, который устанавливался в 70-е гг. на автомобили марки Oldsmobile. Так вот, если серийный двигатель при рабочем объеме 7,5 л развивал до 400 л.с., то на украинском хот-роде его форсировали до 500.

Ранее сообщалось, что украинский пенсионер создал очень стильный городской электрокар.