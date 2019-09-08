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В Киеве засветился золотой ВАЗ-2107

Комментариев: 2
Золотыми могут быть не только роскошные суперкары звезд.
Надо признать, что авто стало выглядеть намного веселее, чем обычные ВАЗ
Надо признать, что авто стало выглядеть намного веселее, чем обычные ВАЗ
topgir.com.ua

Золотыми могут быть не только роскошные суперкары звезд. Фотографию ВАЗ-2107 в необычном золотом окрасе опубликовал ТопЖыр.

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Машину сфотографировали в Киеве. Надо признать, что авто преобразилось и стало выглядеть намного веселее, чем обычные ВАЗ. А вы как думаете - уместно ли такое изменение, или просто безвкусно?

А вы как думаете - уместно ли такое изменение, или просто безвкусно?
А вы как думаете - уместно ли такое изменение, или просто безвкусно?
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, как выглядит “Газель“ с установленной третьей осью.

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Теги: ВАЗ, ЛАДА, странный тюнинг
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Комментариев (2)
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PPP  (аноним)  08.09.2019, 13:04
Оценка:  0
PPP
Из говна конфету не сделаешь, как не старайся
сколенвставатель    08.09.2019, 13:00
Оценка:  0
сколенвставатель
ватка скажет круто)))
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