В Киеве засветился золотой ВАЗ-2107
Золотыми могут быть не только роскошные суперкары звезд.
Золотыми могут быть не только роскошные суперкары звезд. Фотографию ВАЗ-2107 в необычном золотом окрасе опубликовал ТопЖыр.
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Машину сфотографировали в Киеве. Надо признать, что авто преобразилось и стало выглядеть намного веселее, чем обычные ВАЗ. А вы как думаете - уместно ли такое изменение, или просто безвкусно?
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