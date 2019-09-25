Что будет, если установить в BMW X5 двигатель от Газели - видео
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С каждым днем на youtube все больше интересных экспериментов, связанных с автотематикой. Из интересных в последнее время нужно отметить замену двигателя кроссовера BMW X5 на двигатель от обычной Газели.
Видеоэксперимент опубликовали на канале Youtube Жорик Викихау. И немного странный эксперимент простым назвать сложно.
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Мотор никак не хотел заводиться, однако после замены “газелевского“ датчика коленвала на “вазовский“ все получилось. Также много хлопот доставила и прокачка сцепления, перед этим был установлен новый цилиндр.
Удивительно, но кроссовер после такого тюнинга поехал на удивление резво и при этом довольно тихо, даже на высокой скорости.
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Полная версия правил
нах нужен этот ватный неудачник викихау!