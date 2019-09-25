Что будет, если установить в BMW X5 двигатель от Газели - видео

С каждым днем на youtube все больше интересных экспериментов, связанных с автотематикой.

Удивительно, но кроссовер после такого тюнинга поехал на удивление резво Скриншот видео

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С каждым днем на youtube все больше интересных экспериментов, связанных с автотематикой. Из интересных в последнее время нужно отметить замену двигателя кроссовера BMW X5 на двигатель от обычной Газели.

Видеоэксперимент опубликовали на канале Youtube Жорик Викихау. И немного странный эксперимент простым назвать сложно.

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Мотор никак не хотел заводиться, однако после замены “газелевского“ датчика коленвала на “вазовский“ все получилось. Также много хлопот доставила и прокачка сцепления, перед этим был установлен новый цилиндр.

Удивительно, но кроссовер после такого тюнинга поехал на удивление резво и при этом довольно тихо, даже на высокой скорости.

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