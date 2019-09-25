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Что будет, если установить в BMW X5 двигатель от Газели - видео

Комментариев: 1
С каждым днем на youtube все больше интересных экспериментов, связанных с автотематикой.
Удивительно, но кроссовер после такого тюнинга поехал на удивление резво
Удивительно, но кроссовер после такого тюнинга поехал на удивление резво
Скриншот видео

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С каждым днем на youtube все больше интересных экспериментов, связанных с автотематикой. Из интересных в последнее время нужно отметить замену двигателя кроссовера BMW X5 на двигатель от обычной Газели.

Видеоэксперимент опубликовали на канале Youtube Жорик Викихау. И немного странный эксперимент простым назвать сложно. 

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Мотор никак не хотел заводиться, однако после замены “газелевского“ датчика коленвала на “вазовский“ все получилось. Также много хлопот доставила и прокачка сцепления, перед этим был установлен новый цилиндр.

Удивительно, но кроссовер после такого тюнинга поехал на удивление резво и при этом довольно тихо, даже на высокой скорости.

Ранее сообщалось, что единственная доработанная мастерами Fiat “Волга“ - история авто.

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Теги: смена двигателя, видео, BMW X5
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  25.09.2019, 17:55
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гость
а если сам путен заведет блог на ютубе и установит мотор от танка на велосипед - бигмир тоже будет пиарить канал путена?
нах нужен этот ватный неудачник викихау!
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