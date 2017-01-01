Под Киевом обнаружили уникальный КрАЗ для поиска нефти

Авто было создано для разведки нефтяных и газовых скважин.

На фото ни что иное, как КрАЗ, хотя узнать его сразу совсем нелегко. И не удивительно, ведь это единственный в своем роде автомобиль ПК-С, предназначенный для геологических работ. Об авто рассказало сообщество в Facebook “Украинские автомобили“.

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Редкую машину для геологов ПК-С на базе КрАЗ-255Б (6х6) нашли под Киевом пару лет назад. Не так давно машину выставили на продажу за миллион гривен. Сообщается, что машина на ходу и проехала всего 70 тысяч км

Это авто было создано для разведки нефтяных и газовых скважин. Кузов разделен на два отсека - операторский и лебедочный. Авто оборудовано спускоподъемным аппаратом с гигантской лебедкой.

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В отсека оператора помимо органов управления спускоподъемным агрегатом имеется отопительная установка ОВ-65, раскладная полка для отдыха, а также устройство громкой связи.

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