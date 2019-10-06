Обычную Ниву тюнинговали запчастями Mercedes-AMG

Отсутствие рычага коробки передач наталкивает на мысль, что возможно здесь заменена и техническая начинка.

Еще один интересный советский автомобиль с просторов интернет-аукционов. Автоцентр рассказал об очень необычной Ниве с весьма неоднозначным тюнингом.

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Тюнинг этой машины совсем необычный, особенно учитывая, что им занимался любитель. Снаружи появились зеркала с интегрированными повторителями поворотов, патрубки выхлопной системы, расширенные арки, светодиодная оптика и другие детали. Но особенно бросаются в глаза диски Mercedes-AMG.

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Интереснее становится в салоне. Здесь передняя панель от Mercedes S-class и пара первоклассных кожаных кресел.

Отсутствие рычага коробки передач наталкивает на мысль, что возможно здесь заменена и техническая начинка. Интересно, сколько здесь осталось от самой Нивы?

Ранее сообщалось, что Украинский мастер сам собрал себе автомобиль и ездит на нем уже 20 лет.