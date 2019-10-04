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Старенький микроавтобус Газель тюнинговали в Smart

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Автомобиль в итоге не самый стабильный, но зато точно привлекает внимание.
В итоге к кабине водителя приварили только заднюю часть кузова, предварительно отрезав ее
В итоге к кабине водителя приварили только заднюю часть кузова, предварительно отрезав ее
Скриншот видео

Наверное самый забавный тюнинг в последнее время - мастера из Garage 54 переделали маршрутку Газель Бизнес и укоротили ее более чем вдвое, сделав похожей на популярные городские автомобили Smart.

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Выполнить такой тюнинг оказалось совсем непросто. Сначала мастера разрезали кузов по водительской кабине и отделили его от рамы с помощью крана.

Затем укоротили раму. В итоге к кабине водителя приварили только заднюю часть кузова, предварительно отрезав ее.

Автомобиль в итоге не самый стабильный, но зато точно привлекает внимание.

Ранее сообщалось, что в Сети показали самый причудливый тюнинг "горбатого" Запорожца.

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Теги: интересные авто, ГАЗ, маршрутка, Смарт
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гость  (аноним)  04.10.2019, 13:45
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ну и на х...я?
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