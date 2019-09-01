Американские журналисты в восторге от украинского тюнинга Land Cruiser 200
Тюнинг крутого Land Cruiser 200 от украинского ателье AutoLife успел удивить даже авторитетное американское издание CarScoops.
Читай также: В Сети показали самый причудливый тюнинг “горбатого“ Запорожца
Интересно, что это визуальный тюнинг - у авто изменен внешний вид, что всегда воспринимается неоднозначно с такими классическими моделями.
Но конкретно этот экземпляр получился очень неплохим. Новый обвес расширил кузов на 10 см - бамперы, пороги, колесные арки. Появились также черная фальшрадиаторная решетка и небольшой спойлер на дверце багажника в дополнение к стандартному.
Читай также: Украинский мастер сам собрал себе автомобиль и ездит на нем уже 20 лет
Интересно, что у авто остались родные колесные диски. Зато салон поменяли очень заметно, сделав акцент на роскоши.
Хватит отметить отделку австрийской кожей красного и синего цветов, декоративными панелями из ценных пород дерева и полированным алюминием. Также диван на заднем сидении заменили двумя раздельными креслами от BMW 7 Series.
Ранее сообщалось, что под Киевом обнаружили уникальный КрАЗ для поиска нефти.
Полная версия правил