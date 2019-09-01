Конкретно этот экземпляр визуального тюнинга известного авто получился очень неплохим.

Американские журналисты в восторге от украинского тюнинга Land Cruiser 200

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Американские журналисты в восторге от украинского тюнинга Land Cruiser 200

Тюнинг крутого Land Cruiser 200 от украинского ателье AutoLife успел удивить даже авторитетное американское издание CarScoops.

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Интересно, что это визуальный тюнинг - у авто изменен внешний вид, что всегда воспринимается неоднозначно с такими классическими моделями.

Но конкретно этот экземпляр получился очень неплохим. Новый обвес расширил кузов на 10 см - бамперы, пороги, колесные арки. Появились также черная фальшрадиаторная решетка и небольшой спойлер на дверце багажника в дополнение к стандартному.

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Интересно, что у авто остались родные колесные диски. Зато салон поменяли очень заметно, сделав акцент на роскоши.

Хватит отметить отделку австрийской кожей красного и синего цветов, декоративными панелями из ценных пород дерева и полированным алюминием. Также диван на заднем сидении заменили двумя раздельными креслами от BMW 7 Series.

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