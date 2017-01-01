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Неожиданный выбор: Папа Римский получил папамобиль Dacia Duster

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У белого кроссовера бежевая кожа в салоне и особое заднее кресло “повышенной комфортности“.
Неожиданный выбор: Папа Римский получил папамобиль Dacia Duster
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Неожиданный выбор: Папа Римский получил папамобиль Dacia Duster
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Папа Римский будет пользоваться “Папамобилем“, сделанным из кроссовера Dacia Duster. Об этом сообщает Автоцентр.

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Уникальная версия Duster для Папы Римского Франциска была подготовлена совместно подразделением Dacia Special Need и ателье Romturingia.

У белого кроссовера бежевая кожа в салоне и особое заднее кресло “повышенной комфортности“. Традиционно для “Папомобилей“ Дастер получил стеклянную надстройку и большой люк в крыше. Кроме того, для удобства понтифика паркетнику занизили дорожный просвет на 30 мм.

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Презентовал Папе Римскому новый автомобиль лично генеральный директор Dacia Кристоф Дриди, вместе с исполнительным директором итальянского подразделения концерна Renault Ксавье Мартине.

Ранее сообщалось, что народные мастера “колхозно“ срастили три авто в одно.

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Теги: папамобиль, Dacia Duster, Ватикан
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