Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видеоэксперимент: Как поедет авто с прозрачными дисками и эпоксидной смолы

Комментариев: 0
После шлифовки эпоксидный диск стал прозрачным, что дало возможность сделать его светящимся изнутри.
Главный вопрос который возникает сразу - насколько можно доверять такому колесу
Главный вопрос который возникает сразу - насколько можно доверять такому колесу
Скриншот видео

Видеоэкспериментов, связанных с автомобилями в youtube не счесть. Видеоблогеры что только не делают, чтобы собрать просмотры и удивить зрителей.

Читай также: Неожиданно: Мастера превратили старый Volkswagen Beetle в крутой Запорожец

В этот раз владелец полноприводного Oldsmobile Cutlass решил смастерить для своего любимца колеса из эпоксидной смолы и запечатлел это на видео.

После шлифовки эпоксидный диск стал прозрачным, что дало возможность сделать его светящимся изнутри. Для этого с внутренней стороны диска установили разноцветные светодиоды.

Читай также: Неожиданно удачно: Народные мастера "колхозно" срастили три авто в одно

Главный вопрос который возникает сразу - насколько можно доверять такому колесу. Мастер решил проверить это, зафиксировав авто цепью к балке гаража и нажав на газ. После нескольких минут дрифта колесо выдержало без проблем, поэтому вскоре мастер изготовит полный комплект таких колес.

Ранее сообщалось, что в Сети продают уникальный "Бэтмобиль" с настоящей турбиной от Boeing - видео заезда.

Поделись:
Теги: youtube, видеоэксперимент, колеса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь