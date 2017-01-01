Видеоэксперимент: Как поедет авто с прозрачными дисками и эпоксидной смолы

После шлифовки эпоксидный диск стал прозрачным, что дало возможность сделать его светящимся изнутри.

Видеоэкспериментов, связанных с автомобилями в youtube не счесть. Видеоблогеры что только не делают, чтобы собрать просмотры и удивить зрителей.

Читай также: Неожиданно: Мастера превратили старый Volkswagen Beetle в крутой Запорожец

В этот раз владелец полноприводного Oldsmobile Cutlass решил смастерить для своего любимца колеса из эпоксидной смолы и запечатлел это на видео.

После шлифовки эпоксидный диск стал прозрачным, что дало возможность сделать его светящимся изнутри. Для этого с внутренней стороны диска установили разноцветные светодиоды.

Читай также: Неожиданно удачно: Народные мастера "колхозно" срастили три авто в одно

Главный вопрос который возникает сразу - насколько можно доверять такому колесу. Мастер решил проверить это, зафиксировав авто цепью к балке гаража и нажав на газ. После нескольких минут дрифта колесо выдержало без проблем, поэтому вскоре мастер изготовит полный комплект таких колес.

Ранее сообщалось, что в Сети продают уникальный "Бэтмобиль" с настоящей турбиной от Boeing - видео заезда.